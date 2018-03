Governo britânico prevê acordo com Mercosul para este ano O secretário reponsável pela América Latina do Departamento de Relações Exteriores do Reino Unido, deputado Bill Rammell, afirmou que o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Européia (UE) poderá ser fechado até o final deste ano. Na próxima semana, representantes dos dois blocos irão realizar uma nova rodada de negociações em Bruxelas. ?Estamos otimistas, os dois lados estão próximos de um acordo e acreditamos que ele poderá ser assinado até dezembro?, disse Rammell em entrevista à Agência Estado. ?As propostas que já estão sobre a mesa neste momento cobrem uma grande variedade de produtos agrícolas, algo em torno de 80 bilhões de euros em comércio entre os dois lados.? O governo britânico é um antigo crítico da política de protecionismo agrícola patrocinada pela União Européia, que é ferrenhamente defendida pela França. Os subsídios e proteções oferecidos aos produtores rurais na UE são vistos como o principal obstáculo para o avanço das negociações com o Mercosul e também para o progresso da atual rodada multilateral de comércio da OMC. No entanto, sinais recentes emitidos pelo governo francês, inclusive durante a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Paris em janeiro passado, indicam que poderá haver uma maior flexibilidade na abertura do mercado europeu aos produtos agrícolas do Mercosul. Rammell evitou se aprofundar no tema, limitando-se a dizer que ?estão sendo obtidos progressos?.