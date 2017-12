Governo busca potenciais interessados na Cesp PR A partir de agora com o enchimento do lago da hidrelétrica de Porto Primavera a hidrelétrica Ministro Sérgio Motta, no GovernoRio Paraná, haverá uma intensificação dos contatos do governo estadual com os potenciais interessados em participar do leilão de privatização da Cesp Paraná, uma geradora de energia elétrica, controlada pelo Estado, confirmou o secretário de Energia estadual, Mauro Arce. Somente esta geradora produz 7 mil megawatts de energia elétrica. O data room da Cesp Paraná está aberto informou Arce, ao salientar que há um grande interesse tanto de companhias nacionais como internacionais em adquirir o controle da Cesp Paraná. ?O leilão deverá ser mesmo no primeiro semestre, sem problema algum?, explicou. Arce salientou que o enchimento do lago da hidrelétrica de Porto Primavera era o principal ponto reivindicado pelos interessados. ?Agora isto não existe mais, pois o enchimento de seu lago começou às 11 horas de ontem. Isto vai facilitar o processo de privatização da Cesp Paraná?, disse o secretário de Energia. Entre os interessados na compra da Cesp Paraná estão a Duke Energy; a Eletricidade de Portugal (EDP); a Eletricidade da França (EDF), e a AES, além da nacional VBC, uma holding formada por Votorantim, Bradesco e Camargo Corrêa.