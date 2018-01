Governo busca reverter rombo dos Correios de R$ 900 milhões, diz ministro

BRASÍLIA - O ministro das Comunicações, André Figueiredo, disse nesta terça-feira, 17, que o governo fará reuniões com o Conselho de Administração dos Correios e com o Ministério da Fazenda para discutir medidas que possam reverter, a partir do próximo ano, o rombo que a estatal terá em 2015, estimado em R$ 900 milhões. Este será o primeiro prejuízo da empresa nos últimos 20 anos.

"Precisamos adotar medidas para melhorar a governança dos Correios. E é algo que não podemos reverter de imediato. O prejuízo deste ano também é muito influenciado por incorporações de débitos de anos anteriores, principalmente as referentes ao fundo Postalis", disse o ministro, ao chegar para a cerimônia de posse do novo presidente dos Correios Giovanni Queiroz.

Em entrevista ao Estado na semana passada, Queiroz revelou o rombo de R$ 900 bilhões e disse que os Correios estão 'na UTI'. Queiroz toma posse hoje. Na entrevista, o novo presidente dos Correios reconheceu que a estatal está com serviços e produtos defasados e com ritmo de aumento de despesas superior ao das receitas. Sua primeira medida foi sugerir o corte do próprio salário e dos vice-presidentes.