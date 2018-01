Governo central exibe déficit primário em novembro O governo central registrou déficit primário de R$ 156,9 milhões em novembro, depois do superávit de R$ 7,394 bilhões no mês anterior, informou o Tesouro Nacional nesta quarta-feira. O Tesouro teve superávit de R$ 2,699 bilhões em novembro, uma desaceleração frente ao saldo positivo de R$ 10,4 bilhões de outubro. O Banco Central registrou superávit primário de R$ 29,9 milhões, enquanto a Previdência teve déficit de R$ 2,886 bilhões. "O resultado do governo central até o momento está em linha com a programação financeira do Tesouro Nacional para cumprimento das metas fiscais", sustentou o Tesouro em nota. Em novembro do ano passado, o governo central exibiu superávit primário de R$ 1,278 bilhão. No ano, o governo central acumula superávit de R$ 55,721 bilhões, ou 2,94% do Produto Interno Bruto (PIB), ante superávit de R$ 56,825 bilhões, ou 3,23% do PIB, no mesmo período do ano passado.