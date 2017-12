Governo central registra superávit de R$ 3,478 bilhões As contas do governo central (Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central) registraram, em fevereiro, um superávit primário (arrecadação menos as despesas, exceto o pagamento de juros) de R$ 3,478 bilhões. Em fevereiro de 2005, o superávit do governo central foi de R$ 2,105 bilhões. Em janeiro deste ano, o resultado foi de R$ 3,968 bilhões. Segundo dados divulgados na tarde de hoje pelo Tesouro, contribuiu para o resultado de fevereiro o superávit primário de R$ 5,897 bilhões nas contas do Tesouro Nacional. E de R$ 21,9 milhões do Banco Central. Por outro lado, a Previdência Social apresentou déficit de R$ 2,440 bilhões. No acumulado do ano, as contas do governo central registram um superávit primário de R$ 7,446 bilhões, o equivalente a 2,33% do PIB. No mesmo período do ano passado, o superávit primário era bem maior, de 3,59% do PIB, o equivalente a R$ 10,482 bilhões.