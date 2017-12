Governo central registra superávit de R$ 4,262 bi em agosto As contas do governo central (Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central) registraram em agosto um superávit primário de R$ 4,262 bilhões. O Tesouro Nacional contribuiu para esse resultado, com um superávit de R$ 7,087 bilhões. Já as contas da previdência registraram um déficit primário de R$ 2,608 bilhões e as do Banco Central, um saldo negativo de R$ 216,5 milhões. No acumulado de janeiro a agosto, as contas do governo central apresentam um superávit primário de R$ 49,355 bilhões, o equivalente a 3,92% do PIB. No mesmo período do ano passado, as contas do governo central eram superavitárias em R$ 40,981 bilhões, o equivalente a 3,61% do PIB. Em agosto do ano passado, o superávit das contas do governo central foi menor do que o obtido agora, em 2005. Naquele mês, o superávit foi de R$ 3,460 bilhões.