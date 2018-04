Governo central tem menor resultado em 9 meses O governo central registrou em setembro um superávit primário de R$ 459,1 milhões, ante R$ 6,365 bilhões em agosto deste ano e também abaixo dos R$ 2,786 bilhões em setembro de 2005. O resultado é o menor desde dezembro do ano passado, quando as contas daquele mês apresentaram um déficit primário de R$ 4,009 bilhões. Além disso, ficou ligeiramente acima das projeções de saldo zero dos analistas mais pessimistas entre os consultados pelo AE-Projeções. Na avaliação de um grupo de 10 analistas do mercado financeiro, as contas poderiam variar de saldo zero a superávit de R$ 2,5 bilhões. A mediana das projeções era de R$ 1,35 bilhão. O Tesouro Nacional contribuiu com um superávit primário de R$ 9,064 bilhões, enquanto a Previdência Social apresentou déficit de R$ 8,566 bilhões. O Banco Central teve déficit de R$ 39,1 milhões em setembro. O fraco desempenho nas contas em setembro foi determinado pela antecipação de 50% do 13º salário pago a aposentados e pensionistas, que fez crescer fortemente o déficit da Previdência no mês passado. No acumulado de janeiro a setembro deste ano, o governo central apresentou superávit primário de R$ 48,276 bilhões (3,17% do PIB), inferior aos R$ 49,694 bilhões (3,51% do PIB) verificados em igual período de 2005. A meta de superávit para este ano do governo central é de R$ 50,1 bilhões. No ano, o Tesouro contribuiu com superávit de R$ 82,514 bilhões, ante R$ 74,415 bilhões de janeiro a setembro de 2005. A Previdência, por sua vez, apresentou nos nove primeiros meses do ano déficit de R$ 34,080 bilhões ante R$ 24,497 bilhões no mesmo período do ano passado. Também neste caso, o resultado é influenciado pela antecipação da primeira parte do 13º a aposentados e pensionistas, já que até 2005 o 13º era pago integralmente em dezembro. O Banco Central acumula no ano até setembro déficit de R$ 157,7 milhões ante R$ 223,5 milhões no mesmo período de 2005. Matéria alterada às 16h07 para acréscimo de informações