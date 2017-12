Governo central tem saldo positivo de R$ 46,179 bi no ano O governo central (Tesouro Nacional, Previdência e Banco Central) registrou em setembro um superávit primário - arrecadação menos os gastos, exceto pagamento de juros - de R$ 4,682 bilhões, elevando para R$ 46,179 bilhões, ou 3,71% do Produto Interno Bruto (PIB), o saldo positivo acumulado no ano. O Tesouro Nacional, sozinho, apurou no mês passado um superávit primário em sua conta de R$ 7,242 bilhões, enquanto que a Previdência Social e o Banco Central registraram déficits primários de R$ 2,550 bilhões e R$ 10 milhões, respectivamente, no período. O superávit acumulado de janeiro a setembro deste ano é superior ao apurado no mesmo período de 2003. Entre janeiro e setembro do ano passado, o governo central havia acumulado um saldo primário positivo em suas contas de R$ 38,557 bilhões, o que correspondia a 3,47% do PIB.