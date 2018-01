Governo central tem superávit de R$ 1,394 bi em novembro O Governo Central registrou em novembro um superávit primário de R$ 1,394 bilhão. No ano, o saldo é positivo em R$ 56,975 bilhões, o equivalente a 3,22% do PIB. A meta para o Governo Central é de um superávit primário de 2,38% do PIB ou R$ 46,337 bilhões. Em novembro, o Tesouro Nacional registrou superávit primário de R$ 4,433 bilhões. Já a Previdência Social apresentou déficit de R$ 3,027 bilhões. O Banco Central, por sua vez, registrou resultado negativo de R$ 11,1 milhões no mesmo mês. De janeiro a novembro, o superávit do Tesouro é de R$ 87,897 bilhões. A Previdência acumula um resultado negativo de R$ 30,662, enquanto o Banco Central um déficit de R$ 260,4 milhões.