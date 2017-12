Governo central tem superávit de R$ 1,759 bi em novembro As contas do Governo Central (Tesouro Nacional, INSS e Banco Central) registraram no mês de novembro um superávit primário - arrecadação menos despesas, exceto pagamento de juros - de R$ 1,759 bilhão. O resultado ficou no piso das expectativas do mercado. A pesquisa feita pela Agência Estado entre oito analistas projetava um resultado entre R$ 1,2 bilhão (Banco Santander) e R$ 4 bilhões (WestLB e Nossa Caixa). No mesmo mês de 2003, as contas apresentaram um superávit de R$ 2,362 bilhões. O Tesouro Nacional contribuiu em novembro deste ano com um superávit de R$ 4,246 bilhões, enquanto as contas da Previdência e do Banco Central foram deficitárias em R$ 2,461 bilhões e R$ 25,8 milhões, respectivamente. No acumulado deste ano, as contas do Governo Central apresentam superávit primário de R$ 52,865 bilhões, o equivalente a 3,30% do PIB. No mesmo período do ano passado, esse superávit acumulado era de R$ 45,247 bilhões, ou 3,19% do PIB. O resultado das contas do governo central em novembro é inferior em R$ 3,1 bilhões ao superávit registrado em outubro, de R$ 4,822 bilhões. O Tesouro Nacional atribuiu esta queda na comparação mensal a uma sazonalidade favorável no mês de outubro, que contou com o recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e também o pagamento de royalties pela exploração de petróleo.