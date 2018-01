Governo central tem superávit de R$ 3,324 bilhões em setembro O governo central registrou em setembro superávit primário de R$ 3,324 bilhões ante R$ 4,6 bilhões no mesmo período do ano passado. No acumulado do ano, o superávit é de R$ 52,688 bilhões, o equivalente a 3,71% do PIB e R$ 6,188 bilhões acima da meta para 2005, que é de superávit de R$ 46,5 bilhões, o que correspondente a 2,38% do PIB. Em igual período do ano passado, a economia foi de R$ 45,6 bilhões, equivalente a 3,54% do PIB - 0,17 ponto porcentual abaixo do deste ano. No resultado do mês de setembro, o Tesouro Nacional apresentou superávit de R$ 6,047 bilhões, a previdência social teve déficit de R$ 2,713 bilhões, enquanto o Banco Central apresentou pequeno déficit de R$ 9,9 milhões. No acumulado do ano, o superávit do Tesouro é de R$ 77,409 bilhões. A previdência Social tem, no ano, déficit de R$ 24,497 bilhões e o Banco Central tem déficit de R$ 223,5 milhões.