Governo central tem superávit de R$ 3,812 bi em março O superávit primário - receitas menos despesas, sem incluir o pagamento de juros - do governo central (Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central) em março atingiu R$ 3,812 bilhões, de acordo com dados divulgados nesta sexta-feira, 27, pela Secretaria do Tesouro Nacional. O dado representa uma queda de 52% em relação ao resultado do mesmo mês de 2006, quando o saldo positivo foi de R$ 7,260 bilhões. O valor, porém, é 7,13% maior que o apresentado em fevereiro passado (R$ 3,558). Conforme os dados, o Tesouro contribuiu para o superávit com R$ 8,536 bilhões enquanto a Previdência Social registrou um déficit de R$ 4,691 bilhões. O Banco Central, por sua vez, também fechou o mês com um déficit de R$ 32,3 milhões. Segundo a nota do Tesouro, o desempenho de março deste ano das contas do governo central foi influenciado pelo comportamento sazonal das receitas, especialmente o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL). Outro fator apontado na nota foi o pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio da Petrobras e do Banco do Brasil. Pelo lado das despesas, em março o Tesouro informou que houve um aumento devido ao pagamento de benefícios do seguro-desemprego e crescimento de outros gastos operacionais do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). Trimestre O resultado primário do governo central no primeiro trimestre deste ano somou R$ 19,190 bilhões, o correspondente a 3,29% do Produto Interno Bruto (PIB) do período. O superávit até março cresceu 29,2% em relação ao resultado de janeiro a março do ano passado, quando o superávit totalizou R$ 14,856 bilhões, que à época correspondia a 2,75% do PIB. No trimestre, o Tesouro Nacional teve um resultado positivo de R$ 30,483 bilhões (5,23% do PIB). A Previdência Social registrou déficit de R$ 11,183 bilhões (1,92% do PIB) e o BC teve déficit de R$ 109,8 milhões (0,02% do PIB). As receitas totais do governo central subiram no período 13,8% em relação ao mesmo período de 2006, passando de R$ 125,588 bilhões para R$ 142,939 bilhões. Já a receita líquida do governo central, que exclui as transferências para Estados e municípios, teve um aumento relativo maior: 14,2%, de R$ 103,517 bilhões para R$ 118,264 bilhões. As receitas estão crescendo mais rapidamente do que as despesas do governo. De acordo com os dados divulgados pelo Tesouro Nacional, as despesas totais aumentaram 11,7% em relação ao mesmo período de 2006, de R$ 88,661 bilhões para R$ 99,073 bilhões. As despesas com benefícios avançaram 13,7%, enquanto as com pessoal tiveram alta de 10,7% e as de custeio e capital, onde estão os investimentos públicos, subiram 9,8% no período.