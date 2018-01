Governo Central tem superávit de R$ 7,518 bilhões em abril O Governo Central (Tesouro Nacional, Previdência e Banco Central) registrou, em abril, um superávit primário de R$ 7,518 bilhões, resultante de superávit ? receita menos despesas, excluído o pagamento de juros ? de R$ 9,470 bilhões obtido pelo Tesouro Nacional e déficits de R$ 1,946 bilhão e R$ 5,2 milhões, respectivamente, registrados no período pela Previdência Social e pelo BC. No ano, o superávit primário do governo Central já acumula R$ 25,151 bilhões, equivalente a 4,92% do PIB. No mesmo período de 2003, o Governo Central havia acumulado um superávit de R$ 24,804 bilhões, que correspondia a 5,31% do PIB no período.