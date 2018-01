Governo central tem superávit primário de R$ 30,043 bilhões O governo central (Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central) registrou um superávit primário de R$ 30,043 bilhões em suas contas em 2002. O resultado apurado é equivalente a 2,25% do Produto Interno Bruto (PIB). O Tesouro Nacional contribuiu para esse resultado com um superávit de R$ 47,819 bilhões, enquanto que a Previdência Social teve um déficit de R$ 16,999 bilhões e o Banco Central, um déficit de R$ 777,5 milhões. Em 2001, o governo central havia registrado um superávit primário em suas contas de R$ 21,737 bilhões, o equivalente a 1,81% do PIB. Em dezembro do ano passado o governo central registrou o único déficit em suas contas de 2002. O resultado primário foi negativo em R$ 4,704 bilhões. O Tesouro teve um déficit em suas contas de R$ 1,564 bilhão, enquanto que a Previdência registrou um déficit de R$ 2,997 bilhões e o Banco Central de R$ 142 milhões. Receitas e despesas sobem As receitas e despesas do governo central registraram aumentos ao longo de 2002. De acordo com os dados divulgados hoje pela Secretaria do Tesouro Nacional, as receitas apuradas pelo Tesouro, Banco Central e Previdência no ano passado somaram R$ 321,880 bilhões, enquanto que as despesas ficaram em R$ 234,920 bilhões. As receitas apuradas no ano passado corresponderam a 24,2% do Produto Interno Bruto (PIB). Em 2001, as receitas totais do governo central equivaliam a 22,7% do PIB. O aumento de recursos entre 2001 e 2002 foi puxado, principalmente, pelas receitas extraordinárias registradas ao longo do ano passado pela Receita Federal. O pagamento de débitos fiscais em atraso dos fundos de pensão, por exemplo, trouxeram para os cofres públicos cerca de R$ 9,6 bilhões que não estavam previstos no início de 2002. A instituição da Cide sobre combustíveis também garantiu cerca de R$ 7,2 bilhões em recursos extraordinários para o governo, ajudando assim a obtenção do superávit primário pelo governo central. As transferências a Estados e municípios aumentaram cerca de R$ 10 bilhões, passando de um total de R$ 46,024 bilhões, em 2001, para R$ 56,139 bilhões, em 2002. Em termos de PIB, essas transferências passaram de um porcentual de 3,8% do PIB para 4,2%. De acordo com os técnicos do Tesouro, o aumento das transferências acompanhou, em parte, a evolução das receitas partilhadas, entre elas o imposto de renda. Pelo lado das despesas, o aumento de 2001 para 2002 dos gastos do governo central foi de aproximadamente R$ 31,5 bilhões. Essas despesas passaram de R$ 203,473 bilhões (17% do PIB) para R$ 234,920 bilhões (17,7% do PIB). Decisões judiciais desfavoráveis ao governo federal fizeram com que os gastos de 2002 crescessem. O realinhamento salarial e a reestruturação de carreiras estratégicas do funcionalismo público também pesaram sobre os gastos feitos com o pagamento dos servidores no ano passado. Os gastos com pessoal e encargos sociais passaram de R$ 64,380 bilhões, em 2001, para R$ 73,305 bilhões, em 2002. Pelo lado de custeio e capital, o governo central, que havia gasto R$ 63,764 bilhões em 2001, fechou o ano de 2002 contabilizando um gasto nessa rubrica de R$ 73,588 bilhões. "Cabe mencionar que a realização das despesas de custeio no âmbito do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza totalizaram R$ 4 bilhões em 2002, contra R$ 564,3 milhões no ano anterior", destacam os técnicos do Tesouro.