Governo central tem superávit primário de R$ 5,829 bi em janeiro As contas do governo central (Tesouro, Previdência e Banco Central) apresentaram um superávit primário de R$ 5,829 bilhões em janeiro. Esse superávit corresponde a 5,64% do PIB do período. No mesmo mês do ano passado, as contas do governo central foram superavitárias em R$ 2,563 bilhões, o correspondente a 2,74% do PIB. De acordo com dados divulgados esta manhã pelo Ministério da Fazenda, contribuiu para o resultado positivo do governo central em janeiro o superávit de R$ 6,910 bilhões do Tesouro Nacional no mês. A Previdência Social, porém, teve déficit primário de R$ 1,060 bilhão em janeiro e o Banco Central registrou déficit primário de R$ 20,2 milhões.