Governo Central tem superávit primário de R$ 6,248 bi em março As contas do governo central (Tesouro Nacional, Banco Central e Previdência Social) registraram um superávit primário - arrecadação do governo menos os gastos com as autarquias municipais, estaduais, federal e as empresas estatais ? de R$ 6,248 bilhões em março. Esse resultado é maior do que o registrado em março do ano passado, de R$ 4,127 bilhões. De acordo com dados que acabam de ser divulgados, o Tesouro Nacional apresentou em março um superávit primário de R$ 7,735 bilhões. E o Banco Central um superávit primário de R$ 3,9 milhões. Por outro lado, a Previdência Social apresentou um déficit primário de R$ 1,490 bilhão. No acumulado do primeiro trimestre, o governo central apresenta um superávit primário de R$ 17,597 bilhões, o equivalente a 4,63% do PIB. No primeiro trimestre do ano passado, o superávit primário do governo central foi de R$ 15,132 bilhões ou 4,34% do PIB. O superávit primário de março deste ano foi maior também do que o registrado em fevereiro, de R$ 4,258 bilhões.