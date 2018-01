Governo Central tem superávit primário de R$ 7,298 bi em março O governo central (Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central) registrou superávit primário - arrecadação menos despesas, exceto o pagamento de juros - de R$ 7,298 bilhões no mês de março (perto do teto das estimativas de R$ 4,5 bi a R$ 7,4 bi). O resultado ficou R$ 4,7 bilhões acima do resultado de fevereiro. O Tesouro Nacional teve em março um superávit de R$ 9,7 bilhões, enquanto que a Previdência Social e o Banco Central registraram déficit de R$ 2,337 bilhões e R$ 21,7 milhões, respectivamente. O esforço fiscal do governo central do primeiro trimestre deste ano está menor do que em igual período do ano passado. Até março, o superávit primário das contas do Banco Central corresponde a 4,01% do PIB (R$ 18,037 bilhões), enquanto no mesmo período do ano passado, ele era de 4,45% do PIB, ou R$ 17,595 bilhões.