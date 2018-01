Governo Central teve déficit de R$ 1,959 bi O Governo Central - que inclui as contas do Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central - fechou o mês de dezembro do ano passado com déficit de R$ 1,959 bi. O resultado acumulado no ano foi um superávit primário de R$ 21,153 bi, o equivalente a 1,98% do PIB. Em 1999, o Governo Central havia registrado superávit primário de R$ 20,256 bi, o equivalente a 2,11% do PIB. Em dezembro do ano passado, o Tesouro Nacional registrou superávit de R$ 192,1 mi, enquanto a Previdência teve um déficit de R$ 2,044 bi e o BC também teve déficit de R$ 106,8 mi. No acumulado do ano passado, o Tesouro Nacional registrou superávit de R$ 31,702 bi, enquanto a Previdência acumulou um déficit de R$ 10,071 bi e o BC teve um resultado negativo de R$ 477,4 mi. A dívida líquida do Tesouro Nacional em poder do mercado fechou dezembro do ano passado em R$ 233,105 bi, o que corresponde a 21,8% do PIB. Essa dívida é composta por R$ 95,924 bi de dívida interna e R$ 137,181 bi de dívida externa.