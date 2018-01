Governo central teve superávit primário R$ 7 bi em janeiro O Governo Central (Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central) registrou em janeiro um superávit primário ? arrecadação menos gastos - de R$ 7,001 bilhões - equivalente a 5,28% do Produto Interno Bruto (PIB). O Tesouro Nacional obteve, no período, um superávit de R$ 10,157 bilhões, superando os R$ 8,952 bilhões registrados em janeiro de 2003. A Previdência Social, por sua vez, teve um déficit primário de R$ 3,152 bilhões no mês passado, superando o déficit registrado em igual período de 2003, de R$ 1,742 bilhão. O Banco Central teve em janeiro de 2004 um déficit de R$ 3,8 milhões, o que corresponde a 10% do déficit registrado em janeiro de 2003, que foi de R$ 38 milhões. A elevação do déficit da Previdência acabou fazendo com que o resultado global das contas do Governo Central em janeiro de 2004 ficasse abaixo do registrado em igual período de 2003. No primeiro mês de 2003, o Governo Central registrou um superávit primário de R$ 7,171 bilhões, o que corresponde a 5,97% do PIB.