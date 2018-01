Governo chegou à conclusão de votar reforma da Previdência neste ano, diz Meirelles

BRASÍLIA - O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, repetiu que na reunião desta quinta-feira, 9, na residência oficial da Câmara dos Deputados os líderes na Casa chegaram à conclusão para que se vote a Reforma da Previdência ainda este ano.

"Não pude participar pela manhã da abertura deste evento porque estava na reunião sobre a Reforma da Previdência, que é um tema crucial para o País. E chegou-se à conclusão de se votar de fato a reforma neste ano", afirmou, ao iniciar apresentação na 5º Conferência Internacional sobre Concorrência dos BRICS, organizado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

++ Reunião sobre reforma da Previdência fica centrada na arrumação da base

Durante evento no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer também aproveitou para falar sobre a reforma. Ele nega a possibilidade de editar medidas provisórias para incorporar pontos que podem ser excluídos na atual reforma da previdência, que está em negociação com parlamentares. Questionado se o governo poderia colocar algum ponto da reforma da previdência por meio dessas medidas, ele acenou negativamente. Ao ser indagado se "de jeito nenhum", ele disse: "Não".

