Governo chinês cria fundo especial para apoiar setor têxtil O governo chinês criou um fundo especial de US$ 174 milhões para melhorar a competitividade do setor têxtil e enfrentar as denúncias internacionais de concorrência desleal, informou nesta sexta-feira a imprensa oficial. O fundo foi criado com a receita procedente das tarifas de exportação de têxteis. Segundo a agência oficial Xinhua, o objetivo é introduzir inovações técnicas na produção, desenvolver novas fibras e reduzir o impacto ambiental das fábricas. "O governo criou o fundo devido à preocupação com o setor têxtil diante das crescentes disputas internacionais e da necessidade de mudar com urgência seu tipo de crescimento", disse Zhang Li, porta-voz do Escritório de Operações Econômicas da Comissão Nacional de Reforma e Desenvolvimento. Em 2006, Estados Unidos e União Européia tomaram medidas protecionistas para conter a invasão de têxteis baratos chineses no mercado internacional. Outros países, como o Brasil, Equador, Peru, Colômbia e Turquia iniciaram investigações "anti-dumping". Dumping é a venda de mercadorias no exterior por preços inferiores aos do mercado. Para melhorar o ambiente comercial, o governo chinês quer estimular a reestruturação do setor, introduzir novas tecnologias, e desenvolver produtos com marcas próprias que aumentariam o valor agregado de seus produtos. A indústria têxtil chinesa é além disso altamente poluente e apresenta um grande consumo de recursos naturais. As exportações têxteis chinesas aumentaram 25,3% em 2006 em relação ao anterior. Elas representam 15% do total de exportações da China.