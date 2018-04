Governo cobra apoio dos empresários à minirreforma tributária O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Sérgio Amaral, cobrou hoje uma posição dos empresários em relação ao projeto de lei que acaba com a cumulatividade do PIS e da Cofins. "É importante que os empresários dêem um sinal claro agora de que estão comprometidos com a reforma tributária", disse. "Se todos os setores quiserem estar fora não tem para quem fazer a reforma. Mas eu tenho a confiança de que os setores vão entender que cada um tem que dar a sua contribuição, senão nunca vai haver reforma alguma", disse. O ministro comparou a negociação para a votação da reforma às negociações de acordos comerciais. "Não existe uma negociação comercial em que todos vão ganhar de forma igual. Mas o importante é que esse processo de abertura recíproca das economias gera para a economia brasileira a oportunidade de ter acesso a muito mais mercados", disse. "O que se está fazendo é aumentando a racionalidade do sistema, criando as condições para, num segundo momento, baixar a carga tributária e ter um sistema compatível com os objetivos de política de desenvolvimento e industrial". O ministro acredita ser possível votar o fim da cumulatividade do PIS e da Cofins ainda este ano. O setor agroindustrial tem resistências à proposta e argumenta que será onerado com a reforma. O projeto de lei acaba com a cobrança da alíquota de 0,65% em cada fase de produção da cadeia e cria uma alíquota única de 1,65% a ser cobrada no final da cadeia.