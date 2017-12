Governo cobra posição sobre fusão da TAM com a Varig A Secretaria de Direito Econômico (SDE) do Ministério da Justiça está cobrando da Varig e TAM que confirmem a vontade de fundir-se. ?Há muitas declarações desencontradas. Quero saber se as empresas vão continuar com a intenção da fusão?, disse hoje o secretário Daniel Goldberg. Segundo ele, é preciso que as duas empresas informem se continuarão com o projeto de fusão ou se solicitarão um compartilhamento de vôos permanente. Em cada um dos casos a análise de infrações à ordem econômica é diferente. Para o secretário, se a intenção das empresas for a de manter um compartilhamento permanente, dificilmente será aprovado. ?Outros países só aprovaram o code share (compartilhamento) permanente quando havia complementaridade de rotas. Quando tem uma situação em que as rotas são coincidentes, como aqui, a ótica é inteiramente diferente?, afirmou. De acordo com o secretário, é preciso analisar se houve diminuição da oferta de vôos de Varig e TAM depois do início do compartilhamento e se os recentes aumentos de preços se devem à operação conjunta.