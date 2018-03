Governo cogita reduzir porcentual do álcool na gasolina O secretário executivo do Ministério de Minas e Energia, Marcio Zimmermann, admitiu hoje que há, dentro do governo, discussões para reduzir o porcentual de álcool adicionado à gasolina. Hoje, são 25% de álcool anidro colocados na gasolina e o porcentual pode cair até para 20%, ainda dentro da lei que prevê a adição.