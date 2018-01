Governo começa a pagar bolsa-estiagem na quarta-feira O Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) informou hoje que o benefício do bolsa-estiagem começará a ser pago na quarta-feira. O auxílio havia sido definido no final de março como forma de amenizar os problemas gerados pelo clima para os pequenos agricultores. Na Região Sul, 98 mil produtores receberão o pagamento em parcela única, de R$ 450,00, nas agências do Banco do Brasil. O valor foi definido em acordo com os governos estaduais, que entram com R$ 150,00. Serão beneficiados 63.374 agricultores no Rio Grande do Sul, 13.362 no Paraná e 21.333 em Santa Catarina. Os contemplados são pequenos produtores que perderam mais da metade da lavoura, cujas famílias estão em situação de risco alimentar, que não têm cobertura do Seguro da Agricultura Familiar e renda média até dois salários mínimos.