Governo começa negociação sobre novo acordo com FMI O governo brasileiro começou hoje oficialmente as negociações para um eventual novo acordo com o FMI. "A conversa está muito boa. Já tratamos da revisão e começamos a conversar sobre a possibilidade de um novo acordo", afirmou o ministro da Fazenda, Antonio Palocci, ao deixar o Ministério da Fazenda após a primeira reunião de trabalho com a missão do Fundo, chefiada pelo argentino Jorge Marquez-Ruarte. Palocci informou que a missão do FMI vai permanecer no País por dez dias. Ao final desse prazo, disse Palocci, o governo vai tornar pública todas as decisões. Ao ser questionado sobre o valor de um eventual novo acordo, o ministro disse que ainda não há valor definido. "Nós ainda estamos avaliando as nossas contas para o ano que vem. Os dados são muito bons, muito favoráveis", comentou Palocci durante rápida entrevista à saída do ministério. A equipe do FMI continua na sede do Ministério da Fazenda.