Governo completa emissão externa e capta US$ 525 milhões O governo brasileiro aproveitou o cenário externo mais favorável e completou nesta quarta-feira, 4, mais uma captação de recursos nos mercados de capitais internacionais. Na quarta operação externa do ano, o Tesouro Nacional emitiu US$ 525 milhões com a reabertura do bônus global com vencimento em 2017. Foram captados US$ 500 milhões nos mercados norte-americano e europeu, na terça-feira, e os US$ 25 milhões restantes no mercado asiático, em operação concluída nesta quarta. O governo se comprometeu a pagar uma taxa de retorno aos investidores de 5,888%, a menor já paga pelo Brasil em um bônus global. A taxa representa um spread sobre os Treasuries do Tesouro norte-americano de 122 pontos-base. Na primeira vez que o Tesouro emitiu o papel de 2017, em novembro do ano passado, os investidores conseguiram uma taxa de retorno de 6,249% ao ano, o que representava um spread de 159 pontos. A captação no mercado asiático seguiu os mesmo parâmetros da primeira etapa da operação. O papel foi vendido a 100,796% do seu valor de face, com um cupom de juros de 6% ao ano, que serão pagos nos dias 17 de janeiro e 17 de julho de cada ano, até o vencimento do bônus. O volume baixo da captação na Ásia foi proposital. "É mais para fixar participação do país naquele mercado do que propriamente fazer volume do título", afirmou na terça-feira uma fonte do Ministério da Fazenda, ao comentar sobre a emissão para os investidores asiáticos. A liquidação financeira da operação será feita na próxima quarta-feira, dia 11, segundo informou o Tesouro em nota.