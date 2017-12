Governo completa quadro de diretores da Anac e da Antaq O presidente Luiz Inácio Lula da Silva nomeou dois novos diretores para a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) e mais um diretor para a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Com essas determinações, publicadas nesta quarta-feira no Diário Oficial, o quadro de diretores dessas duas agências fica completo. Para a Antaq, foram nomeados o vice-almirante Murillo de Moraes Rego Corrêa Barbosa e o engenheiro naval Décio Mauro Rodrigues da Cunha. Para a Anac foi nomeado o economista Josef Barat, para um mandato de três anos. Os três diretores já haviam sido aprovados pelo plenário do Senado e apenas aguardavam a oficialização pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para poder tomar posse, o que deve ocorrer nos próximos dias. No caso da Antaq, a nomeação dos dois diretores possibilitará à agência retomar suas atividades plenamente. Entre fevereiro e julho deste ano, o órgão chegou a ficar sem nenhum diretor, o que o impossibilitava de tomar decisões importantes, como autorizar novos investimentos e operações em portos. No início do mês, foi empossado o novo diretor-geral da agência, Fernando Fialho. Ficaram faltando, então, mais dois nomes para que o quadro de diretores da agência ficasse completo. O mandato do vice-almirante Barbosa vai até 18 de fevereiro de 2010 e o de Décio Cunha, até 18 de fevereiro de 2009.