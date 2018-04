Governo conclui a entrega da primeira venda de barris de petróleo do pré-sal

A Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA) realizou o segundo carregamento de 250 mil barris de petróleo da União, produzido no campo de Mero, na área de Libra, pré-sal da Bacia de Santos. A informação foi divulgada nesta quinta-feira, 26, pela estatal, responsável por representar os direitos da União nos contratos de partilha de produção.

Com essa entrega, a empresa concluiu a venda, realizada em março, de 500 mil barris de petróleo à Petrobras, explicou a PPSA.

Esta foi a primeira comercialização de petróleo da União realizada pela Pré-Sal Petróleo.

O campo de Mero pertence à área de Libra, primeira a ser licitada sob regime de partilha, em 2013.

O consórcio Libra é liderado pela Petrobras, com 40% de participação, em parceria com a francesa Total, 20%, a anglo holandesa Shell, 20%, e as chinesas CNOOC Limited e CNPC, com 10% cada.

As próximas vendas de petróleo da União, de acordo com a PPSA, serão feitas via leilão, na bolsa de valores paulista, a B3.