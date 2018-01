Governo concluirá Angra 3; projeto deve consumir US$ 1,7 bi A retomada das obras da usina nuclear de Angra 3 é questão resolvida pelo governo. A decisão de concluir a usina amadureceu após demoradas avaliações e já estava consumada antes da eleição. Angra 3 consta do plano decenal de investimentos em energia, elaborado este ano pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE), e depende apenas de aprovação pelo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE). O projeto deve consumir cerca de US$ 1,7 bilhão. As obras foram interrompidas há mais de 20 anos e só a manutenção dos equipamentos, já adquiridos e avaliados em torno dos US$ 750 milhões, custa perto de U$ 20 milhões por ano. Mas antes mesmo do anúncio oficial da retomada, a usina já vem enfrentando resistência. Ontem, a Justiça Federal do Rio acatou pedido de liminar feito pelo Ministério Público Federal de Angra dos Reis suspendendo o processo de licenciamento ambiental. O secretário de Energia, Indústria Naval e Petróleo do Estado do Rio, Wagner Victer, pediu ao ministro de Minas e Energia, Silas Rondeau, a convocação de uma reunião específica para tratar do assunto. As discussões estão suspensas desde abril do ano passado, quando o então ministro da Casa Civil, José Dirceu, pediu vistas do processo em meio a uma votação que encaminhava-se para uma derrota dos defensores da usina. Novas fontes de energia Fontes do setor nuclear avaliam que o momento é favorável a uma nova reunião sobre o tema. A oferta de energia pode inibir um crescimento da economia a taxas maiores do que 3,5% e há cada vez mais obstáculos à construção de grandes barragens para hidrelétricas. A alternativa nuclear acompanha a tendência mundial de buscar outras fontes, como petróleo e carvão. Até o grupo ambientalista Greenpeace, um dos mais ferrenhos opositores da tecnologia, anunciou este ano que estava revendo sua posição sobre o tema e chegou a defender a energia nuclear em substituição ao carvão.