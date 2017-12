Governo condena aumentos das hortaliças O secretário de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, João Carlos de Souza Meirelles, classificou os reajustes de preços das hortaliças acima dos 100%, após as geadas dos últimos dias, como "injustificáveis". "Nada justifica uma explosão de preços dessa ordem", afirmou o secretário, durante a divulgação do balanço dos efeitos das geadas no Estado. Ele considera qualquer reajuste de preços superior a 20% abusivo., alegando que pelo menos 30% da produção de verduras e legumes no Estado é realizada em estufas. "Compramos também hortaliças de outros Estados, como Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Goiás e, por isso, não há risco de desabastecimento em São Paulo. Mas, o consumidor deve ficar atento e evitar comprar os produtos com preços muito altos.