Governo confirma emissão de títulos em euros O Ministério da Fazenda divulgou na manhã desta quinta-feira nota em que comunica a emissão de títulos. Segundo o documento, a Secretaria do Tesouro Nacional concedeu mandato para os bancos BNP Paribas e Deutsche Bank liderarem uma emissão de bônus da República, com preço avaliado em euros. O ministério ainda não divulgou mais detalhes sobre a emissão, como o valor total da captação e o prêmio oferecido nos títulos. Investidores no exterior falam em prazo de 10 anos para os papéis e volume total da captação em 1 bilhão de euros. A notícia vem confirmar expectativas que o mercado financeiro nutria desde o início do ano e que, portanto, já estavam no preço dos ativos. Por volta das 10h, o dólar comercial era cotado a R$ 2,7270 na ponta de venda das operações, em alta de 0,63% em relação aos últimos negócios de ontem.