Governo confirma fim do embargo israelense à carne do País O Ministério da Agricultura confirmou que o Israel retomará as importações de carnes do Mato Grosso do Sul. O fim do embargo tinha sido anunciado pela Associação Brasileira da Indústria Exportadora de Carne (Abiec) no dia 25 de outubro. O governo brasileiro foi informado do fim da restrição pelo Serviço Veterinário e de Saúde Animal do Ministério de Agricultura de Israel. A informação foi repassada para a Embaixada do Brasil em Tel Aviv. Mato Grosso do Sul e Paraná estavam impedidos de exportar para aquele país desde o ano passado, em virtude da ocorrência de focos de febre aftosa. Israel também havia restringindo as compras de carnes oriundas do estado de São Paulo. Em maio, quando o inspetor do Serviço Veterinário de Israel Maleas Sacla veio ao Brasil, o embargo às carnes de São Paulo foi retirado. Em 2005, Israel importou cerca o equivalente a US$ 44,5 milhões em carne bovina, suína, aves e miúdos do Brasil. O secretário de Defesa Agropecuária do ministério, Gabriel Alves Maciel, disse que a suspensão do embargo às carnes do Mato Grosso do Sul também é resultado da visita do inspetor, que é lotado na Argentina. "Nós visitamos frigoríficos e também as áreas dos focos, onde foi possível avaliar as ações de controle e erradicação realizadas pelo Mapa e pela Secretaria de Agricultura do Estado", informou Maciel. Desde a ocorrência dos focos de febre aftosa no Mato Grosso do Sul e no Paraná, 57 países anunciaram restrições comerciais às carnes brasileiras. No caso de Israel, ainda está mantido o embargo ao produto originário do Paraná.