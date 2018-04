Governo confirma fim do embargo russo à carne de SP e GO A Secretaria de Relações Internacionais do Agronegócio do Ministério da Agricultura confirmou nesta sexta-feira informação divulgada na quinta pela iniciativa privada sobre o fim do embargo russo aos carregamentos de carne bovina e seus derivados crus produzidos em São Paulo e Goiás. O Serviço Fitossanitário e Veterinário da Federação Russa informou que o fim do embargo vale desde quinta. Os embarques estavam suspensos desde dezembro do ano passado. Em outubro e novembro, o governo diagnosticou vários casos de febre aftosa no Mato Grosso do Sul e no Paraná, o que determinou o embargo. Na ocasião a proibição afetou os Estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Anteriormente, a Rússia já havia proibido as compras dos Estados do Pará e Amazonas. Neste ano, a Rússia já reabriu seu mercado para a carne produzida no Rio Grande do Sul e em Mato Grosso. A Rússia é individualmente o maior importador de carnes do Brasil. No ano passado, os russos importaram aproximadamente US$ 555 milhões de carne bovina in natura do Brasil. Só em agosto deste ano, já foram exportados para a Federação Russa cerca de US$ 67 milhões em carne bovina fresca.