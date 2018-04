Governo confirma Luciano Coutinho na presidência do BNDES Conforme antecipou a reportagem da Agência Estado, o economista Luciano Coutinho substituirá Demian Fiocca na presidência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A informação foi confirmada no início da noite desta quarta-feira, 18, pelo porta-voz da Presidência da República, Marcelo Baumbach. Segundo ele, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu na tarde desta quarta o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Miguel Jorge, acompanhado de Luciano Coutinho. Lula oficializou o convite ao economista, que o aceitou. O porta-voz disse ainda que Lula agradeceu o trabalho de Demian Fiocca à frente da instituição que, de acordo com Lula, consolidou o BNDES como instituição desenvolvimentista. Luciano Coutinho é um nome sugerido pelo próprio presidente Lula. Com a confirmação da sua escolha, fica encerrada a disputa entre Miguel Jorge e o Ministro da Fazenda, Guido Mantega. Miguel Jorge defendia a indicação de Gustavo Murgel, do Santander, enquanto Mantega defendia a permanência de Demian Fiocca na presidência do BNDES. Bastidores Fontes ligadas ao ministro Guido Mantega avaliam que Miguel Jorge chegou "de salto alto" ao fazer questão de deixar público que a escolha seria somente sua e do presidente Lula. Por outro lado, na semana retrasada, quando esteve com Mantega, Miguel Jorge deixou claro que o Ministério do Desenvolvimento, embora parceiro da Fazenda, comandaria a definição de uma política industrial. Sempre que questionado se Mantega tinha participado da decisão sobre o futuro do BNDES, Miguel Jorge foi enfático na negativa. Murguel trabalhou no Santander até julho de 2006, instituição da qual também saiu Miguel Jorge. Aos que defendiam a permanência de Demian Fiocca no cargo argumentando que Murgel não teria sensibilidade para administrar o banco estatal, por ser do mercado financeiro, Miguel Jorge rebatia com a afirmação de que Fiocca trabalhou no HSBC e, portanto, também é um homem do mercado financeiro presidindo o BNDES. Na semana passada, em conversa com assessores, o presidente Lula disse que estava muito satisfeito com o BNDES e não queria que a linha do banco mudasse. Segundo o deputado federal, Jorge Bittar (PT-RJ), ?o presidente não quer transformar o BNDES de banco de desenvolvimento para banco de investimento?. Perfil Especialista em política industrial e economia internacional, o economista Luciano Coutinho, de 59 anos, já esteve no governo antes do convite para assumir a presidência do BNDES. Durante o governo Sarney, Coutinho foi secretário-geral do Ministério da Ciência e Tecnologia. Professor titular do Instituto de Economia da Unicamp, Coutinho já deu aulas para o senador Aloizio Mercadante e foi conselheiro do ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci nos primeiros meses do primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na época, chegou a recusar um convite para assumir o Ministério do Planejamento na equipe formada pelo governo petista. Hoje, o economista não é filiado a nenhum partido político, mas, já esteve nos quadros do PSB de Miguel Arraes. Desenvolvimentista assumido, Coutinho é defensor da desoneração de investimentos, com redução da carga tributária no País. O novo presidente do BNDES divide seu tempo hoje entre a Unicamp e a consultoria LCA, onde é sócio majoritário. A empresa orienta decisões de investimentos de grandes empresas, entre elas a Companhia Vale do Rio Doce e a AmBev. Contratado pela Varig e a TAM, Coutinho chegou a trabalhar em uma proposta de fusão das duas companhias aéreas. Mas o projeto não chegou a sair do papel.