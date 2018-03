Governo considera fracassada Rodada Doha da OMC O governo brasileiro indicou hoje, com decepção, que considera fracassada a negociação da Rodada Doha da Organização Mundial do Comércio (OMC). A razão foi a ausência de um acordo sobre as modalidades das discussões do capítulo agrícola, cujo prazo se esgotou hoje. Como último apelo em favor da "retomada" da nova rodada, lançada em novembro de 2001 como meio de promover o desenvolvimento econômico entre os países menos industrializados, o Brasil pediu aos parceiros que mais travam as negociações sobre os subsídios agrícolas - a União Européia, os Estados Unidos e o Japão, entre outras - a reverem suas posições. "A falta de disposição negociadora dos países desenvolvidos, que continuam a subsidiar pesadamente sua produção agrícola e que negam acesso aos seus mercados, impediu que a negociação caminhasse nos prazos previstos", diz nota divulgada hoje pelo Itamaraty. "O Brasil faz, ao mesmo tempo, um chamamento aos países e aos grupos de países que ainda resistem à liberalização e ao fim dos subsídios para que reconsiderem suas posições e permitam a plena retomada das negociações no âmbito da OMC", completa. No texto, o governo brasileiro avalia que o não cumprimento dos prazos para a negociação de um acordo sobre os prazos de liberalização gradual do mercado agrícola "terá consequências negativas nas demais frentes". Ressalta que esse capítulo representa o "elemento fundamental da Rodada Doha". Com esse recado, o Brasil indica que não se moverá nas discussões de temas de interesse especial dos países mais desenvolvidos sem que haja antes um recuo desses mesmos parceiros na área agrícola. A mensagem foi disparada no mesmo dia em que os Estados Unidos encaminharam sua proposta para a liberalização do comércio de serviços - um dos temas mais caros a esse país na Rodada. "A liberalização do comércio agrícola e o fim dos subsídios praticados pelos países ricos representam objetivos fundamentais de muitos países em desenvolvimento, inclusive do Brasil", reitera a nota do Itamaraty. A falta de consenso na reunião do grupo negociador de agricultura da OMC indica que a Rodada Doha tenderá a ser abortada antes mesmo da próxima reunião ministerial da organização, marcada para Cancún, no México, em setembro deste ano. As negociações vem sendo minadas pela resistências das economias maiores em tocar nos seus subsídios, pelo cenário de guerra no Oriente Médio e pelos atrasos acumulados nas discussões de outros temas caros aos países em desenvolvimento, como o acordo sobre a possível quebra de patentes para a importação de medicamentos por países sem condição de fabricação local, que deveria ter sido fechado em dezembro.