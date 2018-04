Governo consulta presidenciáveis sobre acordo com FMI O governo já está consultando os principais candidatos à presidência da República a respeito do acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI). A informação consta de uma nota divulgada nesta quarta-feira pelo Ministério da Fazenda. "As autoridades brasileiras estão convencidas de que este acordo serve aos interesses do País e confiam em que ele contará com o apoio dos principais candidatos à eleição presidencial. No momento está em curso um processo de consultas a esse respeito", diz a nota. O apoio dos candidatos é necessário ao programa porque ele se estenderá por 2003 e 80% dos recursos será liberado no ano que vem. Desde o início, o FMI havia condicionado o novo programa a algum grau de comprometimento do futuro presidente da República. As negociações deverão ser facilitadas pelo fato de não ter sido exigido um compromisso formal e também porque o novo acordo não exige um aperto fiscal adicional em 2003. A meta é fechar as contas públicas com um superávit equivalente a 3,75% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2003. Essa meta já foi aprovada pelo Congresso e conta com o apoio dos principais candidatos. Embora houvesse pressões por um aperto mais forte, a meta para 2003 foi mantida. Até o início da noite ainda não estavam decididos a data e o horário da entrevista do ministro da Fazenda, Pedro Malan, e do presidente do Banco Central, Armínio Fraga, para detalhar o acordo. O acordo com o FMI foi discutido ontem pelo presidente Fernando Henrique Cardoso num almoço no Palácio da Alvorada. Participaram, além de Malan e Fraga, os ministros da Casa Civil, Pedro Parente, e do Planejamento, Guilherme Dias, além do líder do governo na Câmara, Arnaldo Madeira (PSDB-SP). Os ministros não deram informação sobre o que foi acertado durante o almoço. Depois do almoço, Malan e Fraga foram ao Ministério da Fazenda, onde receberam o presidente mundial do Citgroup, Deryck Maughan, e o executivo-chefe para a América Latina, Gustavo Marin. Eles deixaram o gabinete sem falar com a imprensa. Em 1999, logo após a adoção do regime de câmbio flutuante, o Citibank liderou uma articulação entre os bancos para manter abertas as linhas de crédito para o Brasil.