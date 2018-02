Governo copia comercial do Posto Ipiranga para popularizar reforma da previdência

Na reta final para tentar aprovar a reforma da previdência em fevereiro na Câmara dos Deputados, integrantes do governo Michel Temer passaram a divulgar um comercial de TV que remete à campanha dos postos Ipiranga, com o bordão “Pergunta lá no Posto Ipiranga”.

A propaganda em vídeo do governo federal mimetiza o roteiro já famoso dos comerciais da Ipiranga: mostra uma idosa ao volante, parando numa estrada de chão para pedir informação. A esquete repete a cena criada pela agência Talent Marcel na série que foi premiada e virou case nacional no mercado publicitário.

Assista:

“Amigo, sabe onde eu encontro gente se aposentando com salário de R$ 30 mil?”, pergunta a motorista. “Uai, é lá no Posto da Previdência”, responde um caipira, sentado à beira da estrada, com chapéu de palha e camisa xadrez azul aberta, a indumentária inspirada na do personagem popularizado nos comerciais da rede de combustíveis.

No diálogo seguinte, a senhora pergunta: “E onde eu encontro aposentado com 50 anos?”. “Posto da Previdência”, emenda o matuto, enquanto descasca uma laranja.

Planalto. O Estado recebeu o vídeo enviado por um integrante da equipe de marketing do Palácio do Planalto. O diálogo na propaganda oficial do governo também remete à situação do próprio presidente Michel Temer. O emedebista se aposentou aos 55 anos, como procurador do Estado de São Paulo. Temer recebe R$ 45 mil brutos como remuneração da estatal São Paulo Previdência (SPPrev) – com reduções, o valor chega a R$ 22,1 mil líquidos.

O presidente, no entanto, está há dois meses sem receber do governo paulista, porque deixou de se apresentar para a “prova de vida” no ano passado, um recadastramento anual obrigatório para continuar na folha de pagamentos.

Como presidente da República, Temer ainda tem vencimentos que somam R$ 30,9 mil do governo federal, mas, por causa do abatimento previsto pelo teto constitucional, o salário cai para R$ 2,7 mil mensais.