Governo cria cargos efetivos para agências reguladoras Faltando 11 dias para terminar o mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, o governo federal publicou hoje no Diário Oficial a Medida Provisória 86, que cria cargos efetivos, comissionados e gratificações e resolve uma pendência em relação às agências reguladoras. De acordo com a medida provisória, as agências reguladoras já instaladas poderão prorrogar os contratos de trabalho temporários em vigor, por tempo determinado até o prazo máximo de 12 meses. Ações judiciais ajuizadas por partidos de oposição ao atual governo contra os critérios de contratação vinham impedido as agências de ter quadro próprio de funcionários. A oposição reivindicava que a maioria dos funcionários fosse contratada pelo regime jurídico único e não pela legislação trabalhista como previa a regulamentação das agências regulados. Com a pendência jurídica, os funcionários atuais são contratados por no máximo quatro anos.