Governo cria condições para queda dos juros, diz Mercadante O líder do governo no Senado, Aloizio Mercadante, disse hoje que o governo brasileiro está criando todas as condições para que a taxa de juros possa cair progressivamente, moderadamente e sustentadamente. "Acho que toda a política econômica foi feita nesssa direção", afirmou. Mercadante explicou que embora a taxa de câmbio seja regulada pelo mercado, o Banco Central pode ajudá-lo a encontrar a sua taxa de equilíbrio. Para mostrar que o BC possuir instrumentos para ajudar o mercado, o senador disse que o BC, quando o câmbio foi desvalorizado excessivamente, vendeu dólares no mercado, emitiu títulos indexados à moeda americana, aumentou a taxa de juros e elevou recolhimento compulsório dos bancos. Essas medidas, explicou, foram tomadas para que a moeda não se desvalorizasse tanto. Mercadante afirmou que nos últimos três meses a moeda brasileira foi a que mais se apreciou entre as principais 54 do mundo. Segundo o senador, no momento em que a inflação está caindo e as financças públicas melhorando, a taxa de juros pode começar a cair, o que permitirá que a taxa de câmbio se equilibre de forma sustentada. Mercadante fez estas declarações após participar do seminário internacional "Pobreza e Desigualdade no Brasil", promovido pela Unesco, FAO e governo brasileiro, no Instituto Rio Branco.