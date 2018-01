Governo cria fórum de debate para aumentar exportação O governo brasileiro irá inaugurar, no próximo mês, uma nova iniciativa para tentar aumentar as exportações do País. Segundo revelou o secretário executivo da Câmara de Comércio Exterior (Camex), Mario Mugnaine, será estabelecido um novo mecanismo de consultas regulares com os setor privado para que os problemas relacionados à exportação sejam "debatidos e solucionados". "Vamos escutar o que os setores têm a dizer, estudar suas sugestões e adotar medidas concretas quando possível", explicou Mugnaine, que esteve na semana passada em Bruxelas para uma reunião com representantes da União Européia (UE). Ele disse que o primeiro encontro entre o governo e o setor privado deve ocorrer na primeira quinzena de setembro. Segundo o secretário-executivo da Camex, a idéia é de reunir os 120 setores exportadores do País e as autarquias e órgãos do governo em um mesmo fórum, que se encontraria periodicamente. Os representantes das empresas poderão apontar quais leis e medidas governamentais estão eventualmente dificultando suas exportações e ainda propor soluções. "A inicitiva tem o objetivo de resultar em ações práticas. Se uma medida que foi identificada como um obstáculo puder ser modificada para facilitar a exportação, consultaremos o órgão governamental adequado para que seja avaliada a questão. Com isso,vamos tentar estabelecer um diálogo fluido entre o governo e o setor privado", disse Mugnaine.