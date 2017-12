Governo cria fundo para financiamento de computadores O ministro da Fazenda, Antonio Palocci, disse hoje que o governo decidiu hoje criar um fundo de financiamento para a compra de computadores com preço de até R$ 2,5 mil. Este fundo, segundo Palocci, será formado com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). A linha de financiamento, segundo Palocci, ajudará a população de baixa renda a adquirir esses computadores. Conforme já anunciado pelo ministro do Desenvolvimento, Luiz Fernando Furlan, os computadores com preço de até R$ 2,5 mil vão ficar isentos da cobrança do PIS/Cofins. Essa isenção, segundo Palocci, deverá provocar uma redução de 9,25% no preço desses computadores.