Governo cria grupo de trabalho para tratar do microcrédito A partir de agora a Câmara de Política Econômica passa a contar com um Grupo de Trabalho Interministerial. De acordo com decreto publicado hoje no Diário Oficial da União, o grupo de trabalho terá a finalidade de "analisar propostas, elaborar diretrizes, propor medidas e coordenar ações para desenvolvimento do microcrédito e das microfinanças". O coordenador do grupo, segundo o decreto, poderá designar representantes de outros órgãos para compor o grupo, como também convidar representantes de entidades públicas ou organizações da sociedade civil para participar das reuniões e discussões do colegiado.