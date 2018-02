Governo cria grupo para novas tecnologias automotivas

"O grupo vai trabalhar com os fabricantes para que sejam trazidos ao Brasil projetos que tenham preocupação com o meio ambiente", disse Mantega. Ele destacou que a ideia do governo é estimular o uso de energia renováveis, como biocombustíveis, melhorar em termos de redução de emissões os motores flex e estimular o desenvolvimento no Brasil de tecnologias de veículos híbridos, que operam usando energia renovável e eletricidade, além também de estimular a produção de carros mais compactos que usam menos energia e, portanto, poluem menos.

Mantega disse que o grupo de trabalho vai produzir o primeiro relatório em 31 de março de 2010, quando os novos incentivos fiscais aos carros flex anunciados hoje têm data prevista para se encerrar.

Mantega disse que o objetivo do governo é consolidar a indústria automotiva no Brasil e melhorá-la, de modo que tenha maior participação na produção mundial. Além disso, o governo quer trazer para o País o desenvolvimento de tecnologias voltadas para a preservação ambiental e menor emissão de carbono. Segundo ele, o momento agora é importante já que as indústrias do setor estão definindo suas estratégias mundiais e é importante que tenham o estímulo a produzir no Brasil. "O objetivo é dar mais condições para o Brasil ser mais competitivo na produção e na geração de emprego", acrescentou o ministro.