Governo cria Marca Brasil para identificar turismo e exportações Os Ministérios do Turismo e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) apresentaram hoje aos empresários paulistas, na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), a "Marca Brasil" aos empresários paulistas. O símbolo Marca Brasil, criado pelo Ministério do Turismo para identificar o País nas ações de promoção ao turismo, será também utilizado no comércio exterior de bens e serviços. O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), Luiz Fernando Furlan, disse hoje que a marca estará presente nos estandes brasileiros em feiras no Exterior e que o MDIC vai incentivar a aplicação do logo nas embalagens e nos próprios produtos exportados. Desde que assumiu o ministério, em 2003, Furlan vem reiterando a necessidade do desenvolvimento da Marca Brasil para identificar os produtos brasileiros no Exterior. As regras para a utilização da marca no setor privado ainda não foram definidas. Na apresentação do símbolo hoje, na Fiesp, ficou acertada a criação de um comitê formado pelos dois ministérios, por empresários e pelo Inmetro (que faz a certificação dos produtos) para discutir a regulamentação do uso da marca. É possível que o setor privado tenha de pagar pelo uso do logo. Turismo O Ministério do Turismo investiu R$ 4 milhões no Plano Aquarela, do qual saiu a Marca Brasil. Para este ano, o orçamento do ministério para a promoção do turismo internacional é de US$ 40 milhões, e em todas as ações o símbolo Marca Brasil vai aparecer. "A consolidação de uma marca no Exterior leva cerca de dez anos", disse Edson Campos, diretor de marketing da Embratur. A meta do ministério é ampliar para 10 milhões o número de turistas estrangeiros no Brasil até o fim do governo Lula. Em 2003, foram 4 milhões.