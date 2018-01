Governo criará centro de distribuição de produtos nos EUA O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, disse hoje que o governo federal está estudando uma série de medidas para compensar o impacto da depreciação do dólar frente ao real em determinados setores produtivos. Exemplo disso é a criação de um centro de distribuição de produtos brasileiros na costa leste dos Estados Unidos. "Isso favorecerá setores que têm hoje muitas etapas de intermediação, como é o caso do de calçados." O centro de distribuição deve ser inaugurado nos próximos dias no estado norte-americano da Flórida, de acordo com o ministro. A estrutura servirá como base para empresas que queiram atender pedidos no exterior com pronta entrega e incluirá um espaço para a exposição e demonstração de produtos. Furlan afirmou que o governo reconhece as dificuldades da valorização do real para os exportadores, já que os produtos brasileiros ficam mais caros e, portanto, mais difíceis de serem comercializados. Citando como exemplo o setor automotivo, Furlan lembrou que várias empresas enfrentam uma dificuldade de repassar custos gerados com as variações cambiais. "Isso faz com que as empresas tenham uma perda de rentabilidade, que poderia ser compensada com a simplificação do trânsito aduaneiro e a melhora da questão logística", afirmou o ministro. "Já estamos trabalhando na agenda de portos e aeroportos, mas não há como deixar de reconhecer que a adoção do câmbio flutuante implica em situações de uma certa volatilidade." Furlan participou hoje da abertura do Fórum Abineetec, em São Paulo. O evento, promovido pela Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee), precede a abertura das feiras Fiee Elétrica e Electronicamericas, que acontecem esta semana no pavilhão de exposições do Anhembi.