Governo criará superintendência para fiscalizar fundos de pensão O governo criará uma nova superintendência para supervisionar e fiscalizar o funcionamento dos fundos de pensão, transformando a Secretaria de Previdência Complementar (SPC), que hoje está vinculada ao Ministério da Previdência, numa entidade autônoma em termos administrativos e financeiros, em moldes parecidos com o das agências reguladoras federais. De acordo com o secretário-adjunto da SPC, Leonardo André Paixão, o anteprojeto para criar a nova entidade - que provavelmente terá o nome de Superintendência de Previdência Complementar - já está em fase adiantada e pode estar concluído nos próximos meses. Ele participa do 25º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão, em Fortaleza. A superintendência provavelmente funcionará nos moldes de uma autarquia independente, vinculada ao Ministério mas com total autonomia administrativa e orçamentária. Há no governo quem defenda que ela siga os moldes de uma agência reguladora, mas esta não parece ser uma idéia que avançará. Objetivos Sua criação - em linha com a instituição recente da Secretaria de Receita Previdenciária - tem o objetivo de tornar mais eficiente o atual trabalho da SPC (que cresceu em número e qualidade de funcionários, mas ainda é pequena para o tamanho do setor no País). Busca também fortalecer institucionalmente o setor de previdência privada, uma vez que a tornará independente, em termos operacionais, da gestão de governo que estiver comandando o Executivo.