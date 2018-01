Governo cumpre meta, com menos esqueletos e privatizações O setor público reduziu o volume de dívidas antigas que deveriam ser reconhecidas ao longo de 2002, os chamados esqueletos, e o volume de recursos oriundos de privatizações, gerando assim uma diminuição da meta indicativa para a dívida líquida do setor público do ano passado. A meta consta do acordo firmado entre o governo federal e o Fundo Monetário Internacional (FMI). Na revisão do acordo, feita no final do ano passado, a meta fixada indicava que a dívida líquida não poderia ultrapassar R$ 895 bilhões ao final de dezembro de 2002. Em decorrência desse ajuste no valor de reconhecimento de dívidas e de ingresso de recursos para privatizações, o teto da dívida foi reduzido para R$ 889,578 bilhões. "Estava previsto no acordo um valor de reconhecimento de dívidas e de privatizações que não foi atingido, o que levou a uma redução do teto da meta de endividamento líquido", disse hoje o chefe do Departamento Econômico (Depec) do Banco Central, Altamir Lopes. Mesmo com essa redução, a meta foi cumprida. O setor público consolidado fechou o ano de 2002 com um endividamento líquido de R$ 881,108 bilhões, ou seja, R$ 8,470 bilhões a menos do que o teto estabelecido pelo governo e pelo FMI. No acordo com o Fundo, a previsão do governo era de que o reconhecimento de dívidas somaria em 2002 um valor de R$ 22,146 bilhões. Em termos de privatização, a previsão era de um ingresso de R$ 6,076 bilhões nos cofres públicos. O reconhecimento de dívidas feito em 2002, entretanto, foi de R$ 14,286 bilhões e as privatizações realizadas trouxeram para os cofres públicos um total de R$ 3,637 bilhões. Só estatais não tiveram recordes de superávit Todas as esferas de poder registraram recordes de superávits primários em suas contas no ano de 2002. O único segmento que não alcançou um superávit histórico foi o das empresas estatais. De acordo com os dados do Depec do Banco Central, os superávits primários do governo federal e dos Estados e municípios no ano passado foram os maiores já registrados pelo BC desde 1991, quando o governo deu início à série histórica. O governo central, que engloba os resultados obtidos pelo governo federal, o Banco Central e o INSS, teve um superávit primário de R$ 31,919 bilhões em 2002. Os governos regionais, por sua vez, fizeram uma economia para pagamento de juros - o chamado superávit primário - de R$ 10,598 bilhões. A conta dos governos regionais é feita pelo somatório dos resultados obtidos pelos Estados e municípios. Apenas as empresas estatais não conseguiram bater, em 2002, o recorde de resultado primário obtido na série histórica do BC. No ano passado, essas empresas economizaram um total de R$ 9,847 bilhões. O recorde, entretanto, é de R$ 11,205 bilhões, registrado em 2001. Para Altamir Lopes, o resultado de 2002 das estatais não significa, simplesmente, que houve uma diminuição no esforço fiscal dessas companhias. "O resultado das estatais depende, entre outras coisas, da conjuntura econômica e dos planos de investimento das empresas", ressaltou. Mesmo assim, Lopes comemorou o fato de que o setor público como um todo conseguiu em 2002 o maior superávit primário de suas contas da história. O esforço fiscal a mais de R$ 2,064 bilhões - diferença entre o primário obtido e a meta fixada com o FMI - ficou, pela avaliação de Lopes, dentro do normalmente registrado. Em 2001, por exemplo, a meta fixada pelo FMI para o superávit do setor público daquele ano era de R$ 40,2 bilhões, e o alcançado foi de R$ 43,655 bilhões, uma diferença de R$ 3,455 bilhões. Em 2000 essa diferença havia sido de R$ 1,437 bilhão e de R$ 902 milhões em 1999.