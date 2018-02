Governo da Bolívia agenda reunião com filial da Repsol YPF O Governo da Bolívia fixou nesta sexta para os dias 18, 19 e 25 de setembro as reuniões que realizará com os executivos da companhia petrolífera Andina, filial boliviana da hispano-argentina Repsol YPF, para discutir sua adequação ao projeto de nacionalização dos hidrocarbonetos. As datas foram divulgadas pelo ministro do setor, Andrés Soliz Rada, como parte do plano de reuniões iniciado esta semana pelo Executivo boliviano com as petrolíferas com o objetivo de acertar novos contratos. Andina, que tem participação de 50% da Repsol YPF, é uma das firmas nacionalizadas pelo Governo boliviano, que procura elevar a participação do Estado na companhia de 48% - atual - para 51%. No próximo dia 15 as autoridades bolivianas se reunirão com o ministro brasileiro das Minas e Energia, Silas Rondeau, para negociar a situação da Petrobras.