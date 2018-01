Governo da França pode vender parte da Air France O governo francês está estudando vender uma participação entre 30% e 40% na Air France, como parte de seu programa de privatização. "Uma grande parte do capital será vendido", disse Gilles de Robien, ministro dos Transportes da França, após uma reunião de gabinete. Ele acrescentou que as ações serão vendidas no mercado. Durante a reunião, o governo revisou um projeto de lei que preparará a privatização da Air France, na qual o governo detém uma fatia de 54,4%. Francis Mer, ministro das Finanças, afirmou que a venda "ocorrerá quando o mercado tornar isso possível e quando estiver no interesse dos contribuintes". O projeto de lei, que foi apresentado por De Robien ao resto do governo, terá quatro principais componentes, disse o porta-voz da Air France. O projeto estabelece a transferência de 70.000 funcionários da Air France de setor público para o privado, a garantia de direitos de tráfego aéreo da França e que as rotas dos vôos continuem nas mãos do governo. O projeto também permitirá que o pessoal da Air France se beneficie com o esquema de compra de ações anteriormente limitado à tripulação aérea, e acrescentar uma cláusula na lei de empresas privadas de modo a permitir que a tripulação aérea da Air France tenha representação especial no conselho da empresa.